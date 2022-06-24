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Sahte çağrı merkezi ile 20 milyon liralık dolandırıcılık

24.06.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul polisi büyük bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. Kurdukları sahte çağrı merkezinden aradıkları mağdurlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve banka bilgilerini elde ettikleri kişileri toplamda 20 milyon lira dolandıran 33 şüpheli yakalandı.

Sahte çağrı merkezi ile 20 milyon liralık dolandırıcılık

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara'da şüphelilerin çağrı merkezi kurarak, dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Şüphelilerin belli bir komisyon karşılığında anlaştıkları kişilerin banka hesaplarına havaleyle para gönderdikleri ve bu kişilere kripto para borsasında hesap açarak elde ettikleri paraları izlerini kaybettirmek için bitcoinle transfer ettikleri belirlendi.

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İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara'daki çağrı merkezlerine dün yapılan eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

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Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 11 bin lira para, bir miktar uyuşturucu madde, soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Mağdurları 20 milyon lira dolandıran bazı şüphelilerin Kuşadası'nda tatil yaptıkları öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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