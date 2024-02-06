Sahte dekontla 90 bin TL'lik dolandırıcılık yapan 3 kişi hakkında karar!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri; satın aldıkları ürünler için sahte dekontları sosyal platform üzerinden göndererek dolandırıcılık yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılık yapanların G.G, E.C. ve S.K. oldukları belirledi.

Şüpheliler, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntem ile 90 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





