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'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu! Herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi

30.03.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, günlerce sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı konuşmuştu. Tekirdağ'da sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılan Özkiraz, tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Özkiraz, 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırılıp tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuşan Kiraz, herkesin merak ettiği 'Neden yaptın?' sorusuna da yanıt verdi.

'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu! Herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini doktor gibi tanıtan daha sonra bazı doktorların şüphesi sonrası sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, tutuklanmıştı. 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırılıp tahliye edilen Özkiraz, yaşadıklarını ve herkesin merak ettiği 'Neden yaptın?' sorusuna yanıt verdi.

13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Özkiraz'ın avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptığı tutukluluğa itirazı reddedildi. Soruşturmanın ardından Ayşe Özkiraz hakkında Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.

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"PSİKOLOJİ OLARAK ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIM"

Ayşe Özkiraz, davanın 5'inci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Özkiraz, duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, salonda avukatı ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunmasını yapan Özkiraz, yaptıklarından pişman olduğunu belirterek, özür diledi. Özkiraz, "Tekrar çok çok özür diliyorum. İntörn kartımı sadece eski erkek arkadaşıma gösterdim. Onun dışında hiçbir yerde kullanmadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Ameliyata girdiğimi kabul ediyorum. Dikiş işlemini bir kez yaptım. Ben gerçekten çok pişmanım, dersimi aldım. Psikoloji olarak çok kötü durumdayım. İlaç tedavisine başladım. Ailem ve kardeşlerim son dönemlerde çıkan haberler nedeniyle alay konusu oldu. Ben bu durumdan utanç duyuyorum. Okulda öğrenciler, kardeşimle 'sende mi sahte öğrencisin' diye dalga geçiyorlarmış. Yaptığım hatanın bir bedeli olduğunu biliyorum. Sizlerde uygun görürseniz sağlığım ve eğitimim için tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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Duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, mütalaa doğrultusunda ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

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Ayşe Özkiraz’ın avukatı Oğuz Kağıtçı da "Müvekkilim doktor sıfatını kullandığını ancak maddi menfaat elde etmedi. Bir kişi de çıkıp Ayşe Özkiraz beni tedavi etti diyemez. Dava basında büyük yer aldı. Hayatı boyunca çıkan haberlerden dolayı da cezalandırılmıştır. Bu hatayı hep omzunda yük olarak taşıyacak. Yaptığı hatanın bedelini fazlasıyla da ödemiştir. Yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep ediyoruz" dedi.

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TAHLİYE EDİLDİ

Savunmanın ardından mahkeme heyeti Ayşe Özkiraz'ı, 'Özel belgede sahtecilik'ten 1 yıl, 'Resmi belgede sahtecilik'ten 3 yıl, 'Yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen kanuna muhalefet' suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, 'Özel belgede sahtecilik' suçundan verdiği 1 yıllık cezada hükmün açıklanmasını geri bırakarak, Özkiraz'ın tahliyesine karar verdi.

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ATV Haber'in haberine göre cezaevinden çıktıktan sonra Özkiraz şunları ifade etti:

"AİLEMİ ÇOK UTANDIRDIM"

"Böyle olduğu için çok üzgünüm, utanç duyuyorum. Ailemi çok utandırdım. Evet yaptığım bir hata, bunun bedelini orada yatarak da ödedim ve bu yaşta ceza da aldım. Tahliye olduğum için çok mutluyum. Aileme kavuştum, kamuoyunu böyle bir şeyle meşgul ettiğim için çok pişmanım.

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'NEDEN YAPTIN' SORUSUNA YANIT

Doktor olmak çocukluk hayalimdi. Asıl amacım ve nedenim kesinlikle maddi kazanç sağlamak değildi, çocukluk hayalimdeki ortamı görmekti. Amacım gerçekten doktor olabilir miyim, doktor olduğumda bu ortamda bulunabilir miydim? Sonrasında bazı şeyleri inandırmak için yalan sarmalına takıldım, bu sarmaldan da çıkamadım. Ne yaptıysam kendime yaptım, bu raddeye kadar geleceğini tahmin etmedim. Sonraki sene kazanacağımı ve normal bir şekilde devam edeceğimi düşünüyordum. Pişmanım, bir daha böyle bir şey yapmam, yapamam.

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SAHTE DİPLOMA İDDASI

Ben herhangi bir şekilde bir yere diploma sunmadım. Ameliyatlara sadece gözlemci olarak girdim. Asla hastalarla birebir muayenelerde bulunmadım. Kesinlikle hastalar tarafından benim hakkımda bir şikayet yok."

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Doktor Tekirdağ

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