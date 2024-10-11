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  4. Sahte mehdi kaçak kazı yaparken yakalandı! Yeri melekler tarafından bildirilmiş... Ulusa sesleniş konuşması ve bağlılık törenleri dikkat çekti

Sahte mehdi kaçak kazı yaparken yakalandı! Yeri melekler tarafından bildirilmiş... Ulusa sesleniş konuşması ve bağlılık törenleri dikkat çekti

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
11.10.2024 14:41
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Çanakkale'de Koç Termal'de yaklaşık 200 sözde müridiyle birlikte yaşayan ve kendisini 'mehdi' ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı. Çabuk'un ulusa sesleniş konuşması yaptığı ve mehdiye bağlılık törenleri düzenlediği belirtildi. Ayrıca, kendilerini depremzede olarak göstererek Koç Termal ve Hilal Evleri'ni 2 yıllığına kiraladıkları ortaya çıktı. Kaçak kazı yaparken yakalanan Çabuk, ahit sandığının yerinin kendisine melekler tarafından bildirildiğini iddia ediyor.

Sahte mehdi kaçak kazı yaparken yakalandı! Yeri melekler tarafından bildirilmiş... Ulusa sesleniş konuşması ve bağlılık törenleri dikkat çekti

Olay Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde meydana geldi. Yaklaşık 200 kişiden oluşan ve kendilerini 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk ile birlikte 18 ay önce kendilerini depremzede olarak gösterdi. Çabuk ve beraberindekiler bunun üzerine köyün yakınlarında bulunan Koç Termal ve Hilal Evleri'ni 2 yıllığına kiraladılar.

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ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI VE MEHDİYE BAĞLILIK TÖRENİ DÜZENLEMİŞ

Daha sonra termal tesislerde, sosyal medya üzerinden sözde tebliğ hesapları bulunan ve canlı yayınlarla 'Hz. Mehdi Ulusa Sesleniyor' programları yapan sözde tarikat, sosyal medya hesapları üzerinden dini bilgiler vermeye başladı. Müritleri ile birlikte termal oteli kiralayan Çabuk, burada “Mehdi'ye Bağlılık” töreni düzenledi. Youtube hesabı üzerinden yapılan 'Hz. Mehdi as. Ulusa Sesleniyor' programında soruları yanıtlayan Çabuk, mehdinin alametlerinden bahsetti.

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MEHDİ VE MÜRİDLERİ KAÇAK KAZIDA YAKALANDI

Bayramiç'e bağlı Külcüler köyünde bulunan tarikat üyeleri, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la birlikte Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yaparken gözaltına alındı. Şüphelilerin, kazdıkları alanda 'ahit sandığı' aradıkları öğrenildi.

AHİT SANDIĞININ YERİ MELEKLER TARAFINDAN BİLDİRİLMİŞ

Hadislerde bahsedilen mehdi olduğunu iddia eden şüpheli Mustafa Çabuk, ahit sandığının yerinin kendisine melekler tarafından bildirildiğini iddia ediyor. Sahte mehdi Mustafa Çabuk'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Tutukluluk sürelerinin bitiminin ardından serbest kalan Mustafa Çabuk'un, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için aranmasının olduğu ortaya çıktı.

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MÜRİDLERİNE GAYRİMENKUL SATTIRIP KREDİ ÇEKTİRMİŞ

Kendini mehdi ilan eden ve 2020 yılında İstanbul'da kurduğu suç örgütünün merkezini Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyündeki Koç Termal Tesisi ve Hilal Doğa Evleri'ne taşıyan yaklaşık 200 sözde müridiyle birlikte yaşayan ve kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk'un insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müridlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı tespit edildi.

15 MÜRİDİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Mustafa Çabuk, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçları'yla ilgili jandarma ve polis tarafından düzenlenen ortak şafak operasyonuyla sabaha karşı 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen sahte mehdi Mustafa Çabuk ve 15 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Mehdi
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