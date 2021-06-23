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Sahte polis kabusu yaşattı! Önce darp, sonra cinsel taciz

23.06.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de ofisine müşteri olarak gittiği kadın terapisti darp edip, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı. Mobilyacılık yapan, olay sırasında kendisini polis olarak tanıttığı belirlenen şüphelinin, üzerinden de sahte polis kimliği ve rozeti çıktı. Şüphelinin ofise geliş ve gidiş anları güvenlik kameraya yansıdı.

Sahte polis kabusu yaşattı! Önce darp, sonra cinsel taciz

Kadıköy, Bağdat caddesi, Feneryolu üzerinde 18 Haziran 2021 tarihinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti: Müşteri olarak terapist Masal T.(44)den randevu alarak, iş yerine giden kişi, bir süre sonra polis kimliği göstererek, içeride arama yapacağını söyledi. Şüpheli, kapıyı kilitledikten sonra Masal T.'ye cinsel tacizde bulundu. Şüpheli daha sonra olay yerinden ayrıldı. Masal T.'nin şikayeti üzerine polis alarma geçti.

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GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ VE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olayın meydana geldiği yere gelirken kullandığı kamyonetin plakasını belirledi. Kamera görüntülerinden de şüphelinin önce eşkali, ardından kimliği tespit edildi. Polis, dün Başakşehir'de bir eve yaptığı baskında şüpheli Şevket K.(51)'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında sahte polis kimliği ve polis rozeti ele geçirildi.

HEM DARP ETMİŞ HEM CİNSEL TACİZDE BULUNMUŞ

Polis soruşturmasında şüphelinin randevu olarak terapi merkezine gittiği, içeri girdikten sonra polis kimliğini göstererek, sözde içerde fuhuş yapıldığı ihbarını aldığını söylediği öğrenildi. Daha sonra kadını polis merkezine götürmeme karşılığında cinsel ilişki teklif eden şüphelinin, ret cevabı aldığında ise kadını silah kabzasıyla darp ettiği ardından cinsel tacizde bulunduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin daha önceden 8 ayrı suçtan Emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edildi.

DHA

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Kadıköy taciz
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