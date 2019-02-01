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"Sahte savcı"ya 10 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:40 | Son Güncelleme

Kendisini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 25 bin lira dolandırmaya çalıştığı iddia edilen kişi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis istemime dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Kendisini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 25 bin lira dolandırmaya çalıştığı iddia edilen Metin Kökcü hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Metin Kökcü’nün müşteki T.S'yi 4 Ocak 2019’de telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıttığı belirtilerek, sanığın telefon görüşmesinde, müştekiyi, "eşinin yaşadığı adli olayla ilgili karşı taraf ile anlaştırabileceğini, bunun için 25 bin lira gerektiğini" söylediği aktarıldı.

Müşteki T.S’nin bu durumdan şüphelenerek olayı Yeşilköy Polis Merkezi’ne bildirdiği ve polisle iş birliği yaparak şüpheli Kökcü’ye bahse konu parayı ödemek için 4 Ocak 2019’da bankaya giderek para çekme işlemi yapıyormuş gibi davrandığı anlatılan iddianamede, müştekiyi tekrar arayan sanığın Gazi Sinemaları Pasajı’na giderek orada beklemesini istediği ifade edildi.

İddianamede, müştekiye, orada kendisini bekleyen bir katibin parayı alacağını söyleyen sanığın parayı pasajdaki bir demir kapının önüne bırakmasını istediği ifade edilerek, müştekinin de bunun üzerine daha önce hazırlanan ve en başına 200 lira olan, devamında ise kağıtlardan oluşan zarfı bıraktığı belirtildi.

Müştekinin bıraktığı zarfın yanına giderek alan sanığın takipteki polis ekiplerince yakalandığı anlatılan iddianamede, Kökcü'nün ifadesinde "Erhan" isimli bir şahsın kendisine kız arkadaşının bir zarf getireceğini, o zarfı almasını ve karşılığında para vereceğini söylediğini savundu.

Müşteki de ifadesinde, kendisini arayan kişi ile sanığın seslerinin aynı olduğunu söyledi.

İddianamede, şüpheli Metin Kökcü'nün "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame nitelikli dolandırıcılık şüpheli Metin Kökcü

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