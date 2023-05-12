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Sahte sitelerle 3 milyar liralık vurgun yaptılar! Çete liderinden akılalmaz savunma: 'Ben de mağdurum'

12.05.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 40 ilde, sahte sitelerle 3 milyar liraya yakın dolandırıcılık yapan 50 şüpheli tutuklandı. Çete lideri Harun D. (60) emniyetteki ifadesinde, hesabında son 3 ayda 229 milyon TL'lik para akışı olmasına karşın, suçlamaları reddetti. Harun D.'nin dolandırıcılıktan elde edilen paranın kurulan şirketle aklandığı tespitine karşın; mağdur olduğunu, şirket kurması için kendisine 8 bin 500 TL ödeme yapıldığını ve olaylarla ilgilisinin bulunmadığını söylediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenlenmesi' suçlarını işleyenlerle ilgili çalışma yaptı. İzmir merkezli 40 ilde toplam 266 şüphelinin yakalanmasına yönelik, 4 Mayıs'ta eş zamanlı, 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında toplam 220 şüpheli yakalandı. Diğer 46 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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SAHTE SİTELER YAPTILAR

Şüphelilerin, İzmir'de belediye otobüs kartlarını doldurmak için kullanılan sitelerin sahtelerini yaptıkları ve yine telefon kontör hattı ödemeleri için aynı şekilde sahte siteler açıp dolandırdıkları belirlendi. İzmir genelinde bu yöntemle dolandırılan 450 kişinin şikayetçi olduğu kaydedildi. Şüphelilerin farklı firma ve kurumların internet sitelerinin sahtesini yapıp arama motorlarında üst sıralara çıkardığını, bu siteleri kullanmak isteyen kişileri dolandırdıkları tespit edildi. Sahte sitelere 'oltalama' yöntemini kullanıp kredi kartı bilgilerini yazan kişilerin, kartlarından bilgileri ve rızaları dışında sanal pos hizmeti alan şirketler tarafından dolandırıcılık olaylarına maruz kaldıkları ifade edildi. Bu yöntemlerle şüphelilerin, 3 milyar liraya yakın vurgun yaptığı, suça konu şirket hesaplarına giren paraların yine farklı şirket hesaplarına, kripto para firmalarına ve yasa dışı bahis oynayanların hesaplarına aktarıldığı, döviz alımı yapılıp, paranın izinin kaybettirilmeye çalıştıklarının saptandığı belirtildi. Ayrıca şüphelilerin şikayetçilerden elde edilen haksız kazancı, kurulan paravan hayali şirketlerin pos cihazlarından çekilip yine hayali firmalara aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi.

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ŞİRKET HESABINDA 229 MİLYON LİRA PARA AKIŞI OLDU

Gözaltındaki şüphelilerden 135'i, polisteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından diğer şüpheliler, 8 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 49'u tutuklandı. 12 şüpheli elektronik kelepçe takılıp ev hapsi, 17'si adli kontrol şartı ve 7 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği ortaya çıktı. Çete lideri Harun D.’nin, gelen parayı alt hesaplara çevirerek akladığı ayrıca yasa dışı bahis oynayan kişiler temin ettiği belirlendi. Harun D.'nin dolandırıcılıktan elde edilen parayı, kurdukları şirket üzerinden akladığının da tespit edildiği kaydedildi.

Harun D.'nin emniyetteki ifadesinde kendisinin de mağdur olduğunu, 8 bin 500 TL karşılığında şirket kurduğunu, olaylarla ilgisinin bulunmadığını söylediği kaydedildi. Buna karşın Harun D.'nin şirket hesabında son 3 ay içerisinde 229 milyon TL'lik para akışının döndüğünün tespit edildiği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmir çete

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