Sahte ürünleri yakalayan Amazon Project Zero Türkiye'ye geldi!

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, eklenen yedi yeni ülke ile Amazon pazar yerlerinin bulunduğu toplamda on yedi ülkeyi kapsayan Project Zero, Amazon’un yapay zekâ teknolojisini markaların gireceği detaylı bilgilerle harmanlayarak sahte ürün satışlarını sıfıra indirmeyi hedefliyor.
Buna göre, ilk kez 2019 yılında kullanıma sunulan Project Zero, aralarında Arduino, BMW, ChessCentral, LifeProof, OtterBox, Salvatore Ferragamo ve Veet’in de bulunduğu, 10,000’in üzerinde global marka ve yeni girişim tarafından destekleniyor.
Amazon Global Müşteri Güvenliği ve Satıcı Desteğinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dharmesh Mehta, “Amazon olarak tüm müşterilerimizi ve birlikte çalıştığımız markaları korumak adına kararlı bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Project Zero, markaları ve özellikle projenin üç kolunu da kullanacak tüm firmaları korumak adına atılmış büyük bir adım” dedi.
Bünyesinde birçok küresel marka barındıran, dünyanın önde gelen otomotiv markalarından BMW’den yapılan açıklamada, “Project Zero, Amazon üzerinde markamızı koruyan pratik ve güçlü bir araç. Amazon’un markalarımızı korumak adına kullanıma soktuğu sistemleri takdir ediyoruz,” ifadeleri kullanıldı.
Food Huggers kurucusu ve CEO’su Adrienne McNicholas, “Project Zero’nun farklı pazar yerlerinde uygulanacak olması bizleri heyecanlandırıyor. Program, şu ana kadar markalarımızı koruma konusunda oldukça pozitif bir sonuç verdi. Amazon’un dünyanın her yerindeki markaları korumak adına kararlılığının devam ettiğini görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.
Açıklamaya göre, aktif olarak Amazon Project Zero kullanıcısı olan markalar, yeni eklenen pazar yerlerinde hiçbir işleme gerek duymadan markalarını koruyabilecekler. Project Zero’nun markaları koruyup güçlendiren üç ana özelliği var:
DHA
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