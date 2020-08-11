Sahte ürünleri yakalayan Amazon Project Zero Türkiye'ye geldi!

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, eklenen yedi yeni ülke ile Amazon pazar yerlerinin bulunduğu toplamda on yedi ülkeyi kapsayan Project Zero, Amazon’un yapay zekâ teknolojisini markaların gireceği detaylı bilgilerle harmanlayarak sahte ürün satışlarını sıfıra indirmeyi hedefliyor.

PROJEYE 10 BİN MARKA DESTEK VERİYOR

Buna göre, ilk kez 2019 yılında kullanıma sunulan Project Zero, aralarında Arduino, BMW, ChessCentral, LifeProof, OtterBox, Salvatore Ferragamo ve Veet’in de bulunduğu, 10,000’in üzerinde global marka ve yeni girişim tarafından destekleniyor.

''TÜM FİRMALARI KORUMAK İÇİN ATILMIŞ BÜYÜK BİR ADIM''

Amazon Global Müşteri Güvenliği ve Satıcı Desteğinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dharmesh Mehta, “Amazon olarak tüm müşterilerimizi ve birlikte çalıştığımız markaları korumak adına kararlı bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Project Zero, markaları ve özellikle projenin üç kolunu da kullanacak tüm firmaları korumak adına atılmış büyük bir adım” dedi.

Bünyesinde birçok küresel marka barındıran, dünyanın önde gelen otomotiv markalarından BMW’den yapılan açıklamada, “Project Zero, Amazon üzerinde markamızı koruyan pratik ve güçlü bir araç. Amazon’un markalarımızı korumak adına kullanıma soktuğu sistemleri takdir ediyoruz,” ifadeleri kullanıldı.