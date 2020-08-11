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Sahte ürünleri yakalayan Amazon Project Zero Türkiye'ye geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

Amazon Project Zero girişimi Türkiye, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Suudi Arabistan, Singapur ve BAE’nin dahil olduğu yedi yeni ülkede daha hizmete açıldı. Amazon Project Zero, yapay zekayı kullanarak sahte ürün satışlarını yakalıyor.

Sahte ürünleri yakalayan Amazon Project Zero Türkiye'ye geldi!

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, eklenen yedi yeni ülke ile Amazon pazar yerlerinin bulunduğu toplamda on yedi ülkeyi kapsayan Project Zero, Amazon’un yapay zekâ teknolojisini markaların gireceği detaylı bilgilerle harmanlayarak sahte ürün satışlarını sıfıra indirmeyi hedefliyor.

PROJEYE 10 BİN MARKA DESTEK VERİYOR

Buna göre, ilk kez 2019 yılında kullanıma sunulan Project Zero, aralarında Arduino, BMW, ChessCentral, LifeProof, OtterBox, Salvatore Ferragamo ve Veet’in de bulunduğu, 10,000’in üzerinde global marka ve yeni girişim tarafından destekleniyor.

''TÜM FİRMALARI KORUMAK İÇİN ATILMIŞ BÜYÜK BİR ADIM''

Amazon Global Müşteri Güvenliği ve Satıcı Desteğinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dharmesh Mehta, “Amazon olarak tüm müşterilerimizi ve birlikte çalıştığımız markaları korumak adına kararlı bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Project Zero, markaları ve özellikle projenin üç kolunu da kullanacak tüm firmaları korumak adına atılmış büyük bir adım” dedi.

Bünyesinde birçok küresel marka barındıran, dünyanın önde gelen otomotiv markalarından BMW’den yapılan açıklamada, “Project Zero, Amazon üzerinde markamızı koruyan pratik ve güçlü bir araç. Amazon’un markalarımızı korumak adına kullanıma soktuğu sistemleri takdir ediyoruz,” ifadeleri kullanıldı.

Food Huggers kurucusu ve CEO’su Adrienne McNicholas, “Project Zero’nun farklı pazar yerlerinde uygulanacak olması bizleri heyecanlandırıyor. Program, şu ana kadar markalarımızı koruma konusunda oldukça pozitif bir sonuç verdi. Amazon’un dünyanın her yerindeki markaları korumak adına kararlılığının devam ettiğini görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

İŞTE AMAZON PROJECT ZERO'NUN ÜÇ ANA ÖZELLİĞİ

Açıklamaya göre, aktif olarak Amazon Project Zero kullanıcısı olan markalar, yeni eklenen pazar yerlerinde hiçbir işleme gerek duymadan markalarını koruyabilecekler. Project Zero’nun markaları koruyup güçlendiren üç ana özelliği var:

  • Amazon’un otomatik koruma sistemi, bir günde 5 milyarın üzerinde yeni ürünü etkin ve sürekli olarak tarıyor ve şüpheli listelemeleri belirliyor. Gücünü Amazon’un yapay zeka sistemlerinden alan otomatik koruma sistemi, sürekli yeni bilgilerle güçlendirildiği için sahte ürünlerin listelenmesinin önüne geçerken, her gün daha sağlıklı sonuçlar elde ediliyor.
  • Project Zero markaları kendi yönettikleri araçlar aracılığıyla güçlendiriyor ve onlara pazar yerlerindeki sahte ürünleri daha önce eşi görülmemiş bir şekilde kaldırma imkânı tanıyor. Sistemden kaldırılan bu ürünler, otomasyon koruma sistemleri ile paylaşılıyor ve bu sayede sahte ürünlerin gelecekte de etkin bir şekilde önlenmesi sağlanıyor.
  • Ürün seri numarası tanımlama, markaların kendi üretim veya paketleme süreçlerinde uyguladıkları eşsiz bir kod sayesinde kullanılabiliyor ve markaların Amazon üzerinden satılan tüm ürünlerinin teker teker taranarak orijinal olduğunun teyit edilmesine yardımcı oluyor. Ürün seri numarası tanımlama isteğe bağlı bir hizmet olsa da Project Zero’nun bir parçası olan markalar bu sistem ile en iyi sonuçlara ulaşabiliyor.

DHA

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