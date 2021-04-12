Sahur mesajları, sözleri | En farklı fotoğraflı sahur mesajları

Oruç ve ibadet ayı olan mübarek Ramazan ayı bu gece itibariyle başlıyor. Ramazan sofralarının hazırlıkları sürerken ilk kez oruç tutacak olanlar, Ramazan ayının ilk gecesinde sevdiklerine yollamak için sahur mesajlarını araştırıyor. İşte, en güzel ve anlamlı sahur mesajları... SAHUR MESAJLARI Cennet’in bir kapısı var, adına “Reyyan” derler, oradan ancak oruçlular girebilir. Hayırlı sahurlar… Bütün güzel tatlar sofranızda birleşsin hayırlı sahurlar diliyorum. Oruçla iman dolan bedenlerimizin sahurla güçlenmesini dilerim hayırlı sahurlar. Sahurunuz güzel kalbiniz huzur dolsun ramazan ayını mübarek olsun. 11 ayın sultanı evinize huzur sofranıza bereket kalbinize iman versin hayırlı sahurlar. En bereketli ve güzel sahur anı sizinle olsun hayırlı ve güzel sahurlar. İman gücüdür ayakta tutan bizi, ramazandır bereket saçan dualarımıza ışık tutan, hayırlı sahurlar. Sofranızda bereket gönüllerinizde huzur olması dilekleriyle hayırlı sahurlar… Dualarımız bir olsun soframız bereketli olsun bu mübarek ay hepimize hayırlı olsun, hayırlı sahurlar.

Tuttuğunuz oruç kıldığınız namaz sahur sofranıza bereketi getirsin hayırlı sahurlar olsun. Bugün de şükrederek geçirmek yarınlara şükür dolu başlamak nasip olsun, hayırlı sahurlar. Sizin olsun. Az ama zengin sofralarından daha güzel ve nefis tatlar sizlerle olsun sahurunuz güzel olsun. Yağmur taneleri kadar bereketli zemzem suyu kadar tatlı sahurlar diliyorum sofranıza hayırlı sahurlar… Güneşin sıcaklığı gibi olsun içindeki iman, yağmur taneleri kadar çok olsun sevapların, hayırlı sahurlar. Ramazan’ının huzur ve bizlere vermiş olduğu bereketin tüm Müslümanlara daim olması dileğiyle, hayırlı sahurlar. Bereketi bol huzurun güneş kadar aydınlık olduğu bu güzel ramazan ayında, sıcacık huzurlu sahurlar dilerim… Rüya gibi gelip geçer Ramazan bu rüya gibi ayda bütün dualarınızın kabul olması dileğiyle. İyi sahur diliyorum. Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık sofralarınızda sahur bereketi eksik olmasın iyi sahurlar diliyorum… Her yıl bugünü sizlerle yaşayarak, geçirmenin mutluluğu içindeyim, bugünün rahmeti üstünüzde olsun hayırlı sahurlar diliyorum…

Bir lokma ekmeğin tadı sahurda çıkar tatlı tatlı bir bardak suyun değeri sahurda gösterir kendini hayırlı sahurlar. Gülün kokusu sarsın bedenini, Allah korkusu titretsin her bir hücreni, dualarla birleşsin semaya açılan ellerin, hayırlı sahurlar. Bugünlerin değeri bilinmeli, ramazanda dualar edilmeli, insanoğlu şükretmeyi bilmeli, ramazan deyip geçmemeli! Hayırlı sahurlar. Gecelerin gündüzle dost olduğu bu mübarek ayda, gecenizin de gündüzünüzün de, huzur dolu ve bereketli olması dileğiyle hayırlı sahurlar. Bir’e beş versin yüce yaradan bu mübarek ayda, sofranız bereketli olsun içinizde dualar ve umutlar eksik olmasın, hayırlı sahurlar. Küçük bir sofrada büyük mutluluklar paylaşalım bu ayda hepimiz bir olalım Allah a şükredelim soframızı bereketlendirelim hayırlı sahurlar. Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi olarak yaşayalım, soframıza bereket kabrimize merhamet dileyelim, hayırlı sahurlar… Her şey insanoğlu içindir bu dünyada, yaşadığın sürece ve yaşadığımız sürece her şeyin hayırlısı bizlerle ve sizlerle olsun, hayırlı sahurlar.