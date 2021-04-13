Sahurda ezan okununca ağızdaki lokma yenir mi? Diyanet açıkladı

Ramazan ayının idrak etmesiyle birlikte vatandaşlar orucu bozan durumları araştırmaya başladı. Vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri de sahurda ezan başlayınca ağızdaki lokma yenir mi sorusu oldu. Peki sahurda ezan okununca ağızdaki lokma yenir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, oruçla ilgili vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

SAHURDA EZAN OKUNUNCA AĞIZDAKİ LOKMA YENİR Mİ? DİYANET AÇIKLADI...

İmsak kelime anlamı olarak sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelmektedir. Dini bir kavram olarak ise, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılan imsak, bu manada oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanacağı ve ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: " (Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187) Takvimlerde gösterilmekte olan "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin başladığı andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile birlikte okunmaktadır. Bu nedenle ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında ise bir sakınca yoktur.

