Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Ramazan ayı için geri sayım devam ederken günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Manevi huzurun yaşanacağı Ramazan ayı için birçok vatandaş ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek istiyor. Bu kapsamda Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Sahurda ezan okunduğu anda yenilip içilmemelidir. Ezan okunurken su içmek orucu bozmaktadır. O gün niyet edip oruçlu olmak isteyen vatandaşlar sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.

SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruca başlama saati olan imsak vakti başladığı anda bir şey yenmemelidir.

Öte yandan oruçluyken bu durumu unutup bir şeyler yiyip içen kişilerin orucu bozulmaz.

İslam peygamberi Hz. Muhammed'in konuya ilişkin şu ifadeleri kullandığı bilinmektedir:

"Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir"

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RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

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