Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı olacak? 2023 ramazan ayı fırın çalışma saatleri belli oldu mu?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber fırınlarda sıcak pide yapılmaya başlandı. Genellikle iftar saatine az bir zaman kala fırınların önünde pide kuyrukları oluşuyor. Bazı vatandaşlar sahurda da sıcak ekmek veya pide alabilmek için sahurda fırınların çalışıp çalışmadığı araştırmaya başladılar. İşte 2023 ramazan ayı fırın çalışma saatleri...

SAHURDA FIRINLAR ÇALIŞIYOR MU?

Heyecanla beklenen ramazan ayı geldi. Müslüman vatandaşlar ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirebilmek için son hazırlıklarını tamamladılar. Sahurda sıcak ekmek veya pide almak isteyen vatandaşlar 2023 fırın çalışma saatlerini sorgulamaya başladılar. Fırınlar, ramazan ayında sahurda da açık olacak. Buna göre sahur vaktinde fırından pide veya ekmek almak isteyenler fırına gidebilecekler.

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2023

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı ramazan pidesi fiyatları açıklamasında şunları söyledi:

"Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL."

Ankara’da 2022'de 250 gramı 5 TL'den satılan Ramazan pidesi bu sene 300 gramı 10 TL olacak. İzmir'de geçen yıl 350 gramı 6 liradan satılan Ramazan pidesi ise 23 Mart Perşembe gününden itibaren 320 gramı 10 TL'den satılacak.

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Türkiye genelinde 300 gramlık pide Ramazan ayı boyunca 10 liradan satışa sunulacak.

İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak Fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık %60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor"



