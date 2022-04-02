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Sahurda okunacak dualar nelerdir? Sahur duası nasıl yapılır?

02.04.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahurda okunacak dualar Ramazan'a girdiğimiz şu günlerde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Ramazan'ın ilk gününe girmemizle sahura ve iftara dair sorular hız kesmeden aynı şekilde sorulmaya devam ediyor. Tüm İslam alemi büyük bir heyecanla Ramazan ayının gelmesini bekledi. Vatandaşlar, sahurda hangi duaların ve surelerin öğrenmek istiyor. İşte sahurda okunacak dualar!

Sahurda okunacak dualar nelerdir? Sahur duası nasıl yapılır?

Sahurda okunacak dualar günün en popüler konularının başında geliyor. Oruç tutmak için gecenin belli bir vaktinde kalkılarak yenilen yemeğe sahur yemeği denir. İmsak ile akşam ezanı arasında hiçbir şey yiyip içmeden oruç tutacak olan vatandaşlar, 30 gün boyunca çeşitli ibadetleri de ifa edecekler. Sahurda okunması tavsiye edilen bazı dualar bulunmaktadır. İşte sahurda okunacak dualara dair derlediğimiz haberimiz....

HZ. MUHAMMED'İN SAHUR DUASI NEDİR?

Hz. Muhammed'in sahur duası şöyledir; "Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…"

SAHURDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Sahurda yenen yemek 16 saat tutulan oruca dayanma gücü verir. Böylece oruç ibadetinin daha kolay yerine getirilmesini sağlar. Yemek bitince eller yıkanır, dişler fırçalanır. Oruç için hazırlanılır ve niyet edilir. Oruç tutmak için niyet şarttır. Niyet, akşam ya da sahurda yemek yedikten sonra "Allah rızası için ramazan orucunu tutmaya niyet ettim" diyerek edilir. Mutlaka bu cümleyi söylemek şart değildir. Zihinden geçirmekle de niyet olur. Sahura kalkmak da ayrıca bir niyettir.

Sevgili Peygamberimiz "Sahurda yemek yiyiniz., çünkü sahur yemeğinde bereket vardır." (Buhari) buyurarak sahura kalkmayı öğütlemiştir.

SAHURUN DİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı sitesinde yer alan bilgiler şöyle; Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhari, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kasani, Bedai, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

İLK SAHURDA OKUNACAK DUA

Milyonlarca kişi ilk sahura saatler kala okunacak duaları araştırmaya başladı. İşte ilk sahurda okunacak dua; "Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."

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Oruç Ramazan iftar
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