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Sahurda yendiğinde acıktırmayan yiyecekler nelerdir? İşte sahurda tok tutan yiyecek ve içecekler listesi!

26.03.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında sahurda tüketilen yiyecekler ve içecekler tokluk ile doğrudan bağlantılı oluyor. Vatandaşlar haliyle tok tutan yiyeceklere ve en önemlisi de susuzluğa derman olacak gıdalara ihtiyaç duyuyor. Peki sahurda yendiğinde acıktırmayan yiyecekler neler? İşte sahurda tok tutan yiyecekler listesi!

Sahurda yendiğinde acıktırmayan yiyecekler nelerdir? İşte sahurda tok tutan yiyecek ve içecekler listesi!

Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber sahurda tüketidiğinde tok tutan besinler merak konusu olmaya başladı. Bu tarz besinler, hem tok tutma özelliği hem de gün içerisinde oluşabilecek mide problemlerinin önüne geçilmesi açısından oldukça önemli olduğu biliniyor. Pek çok beslenme uzmanına göreyse iyi bir Ramazan sofrasının iftarda da sahurda da mantıklı ve makul olması gerekmekte. Peki sahurda tok tutan yiyecekler neler?

SAHURDA YENDİĞİNDE TOK TUTAN YİYECEKLER NELER?

Yumurta:

Ramazan ayında sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında gelmekte. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterilmeli. Yumurtanın ayrıca B12 ve pek çok vitamin açısından da zengin olduğu biliniyor.

Zeytin:

Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında bulunuyor. Özellikle sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, vücudu tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç adet zeytin tüketmeyi unutmamalısınız.

Çavdar ekmeği:

Yararlı besinler arasında bulunan çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında bulunuyor.

Süt:

Süt, çay ve kahve yerine içildiğinde sahurda hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olabilir.

Çorba:

Özellikle çorba, tokluk hissinizi hemen sağlayacak. Yaz sebzeleri ile hazırlanmış mercimek çorbası ya da soğuk ayran aşı çorbası tavsiye edilen seçimler arasında bulunuyor.

Çörekotu:

Sağlıklı yağlar açısından zengin olduğu bilinen çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu aynı zamanda mide sorunlarına da birebir.

Muz:

Muz, tok tutan meyveler arasında ilk sıralarda geliyor. Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz, sahurda yemekten sonra bir porsiyon tüketilebilmekte.

Yoğurt:

Oldukça fazla besleyici olduğu bilinen yoğurt uyku problemlerine iyi gelmekte. Yoğurt aynı zamanda sizi tok tutarak acıkmanızı önleyici bir etki gösterir. Yoğurdun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi de dengeleyebilirsiniz.

Peynir:

Protein yönünden besleyici olduğu bilinen peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlayabilir. Sahurda iki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilmeniz mümkün.

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