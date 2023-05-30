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Şair Cengiz Numanoğlu öldü mü, neden öldü? Cengiz Numanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Antalyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği duyurdu

30.05.2023 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şair Cengiz Numanoğlu ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Antalyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği, ünlü şairin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi konuya dair araştırma yapıyor. Peki, Şair Cengiz Numanoğlu neden öldü, hastalığı neydi? Cengiz Numanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

Şair Cengiz Numanoğlu öldü mü, neden öldü? Cengiz Numanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Antalyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği duyurdu

Şair Cengiz Numanoğlu 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cengiz Numanoğlu ile ilgili acı haberi Antalyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği duyurdu. İşte Cengiz Numanoğlu'nun ölümü ile ilgili detaylar ile ünlü şairin hayatı ve biyografisi...

CENGİZ NUMANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Şair Cengiz Numanoğlu'nun ölüm haberini Antalyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği duyurdu.

Ünlü şairin 82 yaşında yaşamını yitidiği aktarıldı.

Açıklamada ölüm nedenine yer verilmezken şu ifadeler kullanıldı:

"Derneğimizin kurucu üyelerinden, güzel şiirleri ile gönülde taht kuran Cengiz Numanoğlu vefat etmiştir. Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dileriz.

CENGİZ NUMANOĞLU KİMDİR?

Cengiz Numanoğlu Antalya'nın Serik ilçesinde 1941'de dünyaya gelen Numanoğlu, ilk ve ortaokul eğitimini Akseki'de, liseyi Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde tamamladı.

Cengiz Numanoğlu, 1962 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirerek, ordu saflarına katıldı. 1982'de kendi isteğiyle kıdemli binbaşı rütbesinden emekliye ayrıldı

Bir taraftan da müzikle yakından ilgilenen Numanoğlu, harp okulu yıllarından itibaren, uzun seneler sahnelerde trompet çalarak, caz ve dans müziği icra etti.

Birçok güfte ve besteye imza atan Numanoğlu'nun eserleri bazı ünlü sanatçılar tarafından seslendirildi. Bir 45'lik plağı da bulunan Numanoğlu,
1988'de Kur'an-ı Kerim'le tanıştı ve hayatını değiştirdi.

Numanoğlu, 1993'te hacca gitti. Daha sonra kendini tamamen şiir kitaplarına verdi ve insanlardaki manevi şuuru uyandırma amacıyla aralarında "Şuur", "Beytullah'ta Ben", "Daha Kur'an Ne Desin?", "Kur'an'ı Kerim'e Sor Da Söylesin" ve "Kur'an Olmasaydı Ne Yapardım Ben" ve "Kur'an Şiirleri"nin arasında bulunduğu birçok kitap kaleme aldı.

Usta şair aynı zamanda 1988-1993 yıllarında TRT 1'de her hafta yayınlanan "İnanç Dünyası" programında kendi şiirlerini seslendirdi.

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