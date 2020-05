Şaka amaçlı çekilen videosuyla istemeden fenomen oldu

AİLE GRUBUNA ATTI, BİR ANDA HER YERE YAYILDI

Kızı Feray Seyidoğlu, şaka maksadıyla çektikleri videosunu aile mesajlaşma grubuna attıktan sonra bir anda her yere yayıldığını ifade edip, “Annemin videosunu ben çektim. Bende başka bir yerde görmüştüm. Bunu yere döküp yapıyorlardı, tepsiye değil. Ben de anneme ‘Bunu yerden temizlemesi zor olur. Gel bunu tepsiye dökelim yapalım’ dedim. Ondan sonra tepsiye döktük. Biz şaka olsun diye çektik, koronadan dolayı zaten evde çok sıkılıyorduk. Sonra videoyu çektik. Sonra kendi mesajlaşma grubumuzda paylaştık. Oradan da her yere paylaşılınca her tarafa yayılmış. Bazı fenomenlerin sayfalarından kaldırmak için çok uğraştım. Bazılarını kaldırdık ama sonra baktık ki bunun önüne asla geçemeyeceğiz, bıraktık. Benim için sorun yok gayet güzel video ama annem üzüldüğü için çabaladım” şeklinde konuştu.

(İHA)