Şaka amaçlı çekilen videosuyla istemeden fenomen oldu

Sivas’ta kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşayan 56 yaşındaki Yasemin Seyidoğlu isimli ev hanımı, bir çok kişi gibi Covid-19 salgını nedeniyle uzun süre evinden dışarı çıkmadı. Evinde ailesi ile birlikte vakit geçiren Seyidoğlu, eniştesine şaka yapmak için bir video çektirdi.

Kızı Feray Seyidoğlu tarafından çekilen videonun ilk bölümünde Seyidoğlu bir koşu bandının üzerinde koşarmış gibi görülüyor. Bu sırada görüntüye “Yoruldum, yoruldum. Bugün eniştem bana sürpriz yapmış. Koşu bandı almış. Öldüm yoruldum. Ben de çekip size göndereyim dedim. Bu nasıl koşuydu böyle, öldüm. Canlarım seviyorum sizleri” sözleri yansıdı. Görüntünün ilerleyen bölümünde ise ev hanımının aslında bir koşu bandının üzerinde değil de içerisine sıvı deterjan dökülmüş bir tepsi olduğu anlaşıldı.

Feray Seyidoğlu çektiği esprili videoyu önce aile mesajlaşma grubunda paylaştı. Videoyu beğenen aile fertleri farklı sosyal paylaşım gruplarında da paylaştı. Birçok kişiye ulaşan video İnternete de düşünce Yasemin Seyidoğlu bir anda fenomen oldu. Bu durum Seyidoğlu’nu bir hayli rahatsız etti. Çekilen video esnasında giydiği elbiselerini bir daha görmek istemeyerek çöpe attı.