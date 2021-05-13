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  4. Şaka değil! Kolombiya, İsrail'e roket atılmasını kınadı

Şaka değil! Kolombiya, İsrail'e roket atılmasını kınadı

13.05.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya hükümeti, İsrail'in Gazze'de aralarında çocukların da olduğu 72 sivili bomba ve kurşunlarla katletmesinin ardından hava saldırılarına değinmeksizin, Gazze'den İsrail'e roket atılmasını kınadı.

Şaka değil! Kolombiya, İsrail'e roket atılmasını kınadı

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den İsrail'e atılan roketleri terör eylemleri şeklinde niteleyerek, "Kolombiya, İsrail'e yönelik saldırılar konusundaki derin endişesini ve bu eylemlerde hayatını kaybeden kurbanlar nedeniyle dayanışmasını ifade ediyor" açıklamasında bulundu.

İsrail tarafından Gazze'nin Beyt Lahya bölgesinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı.

FİLİSTİNLİ SİVİLLERE DEĞİNMEDİ

AA'da yer alan habere göre halkın güvenliğinin ve yaşamının garanti altına alınması için tansiyonun düşürülmesine vurgu yapan Bakanlık, şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları ve ölen Filistinli sivillere dair herhangi bir açıklamada bulunulmayan Kolombiya, İsrail'in bölgede güçlü diplomatik ve ekonomik ilişkilere sahip olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 72 Filistinli şehit oldu.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

ÇEKİLMEYİP OPERASYON BAŞLATTI

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

17'Sİ ÇOCUK, 7'Sİ KADIN 72 ŞEHİT

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 72 Filistinli şehit oldu, 400'e yakın kişi yaralandı.

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