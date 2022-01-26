Şaka gibi ama gerçek! SpaceX'in roketi Ay'a çarpacak

Elon Musk'ın uzay araştırmaları yapan şirketi SpaceX, bir uyduyu uzaya göndermek üzere Şubat 2015'te bir Falcon 9 roketini Florida'dan fırlatmıştı. Fakat roket, o zamandan beri kaotik bir yörüngeyi takip ediyor. Uzmanlara göre ise roket neredeyse yedi yılını uzayda kaybolmuş bir şekilde geçirdikten sonra Ay ile çarpışma rotasına girdi.

SPACEX'İN FALCON 9 ROKETİ AY İLE KESİŞME YOLUNDA

Guardian'ın haberine göre; Uzmanlar, yaklaşık dört metrik tonluk uzay çöpü oluşturan roketin Ay ile çarpışma rotasında olduğuna inanıyor. Uzmanların tahminlerine göre roket parçası, birkaç hafta içinde saniyede 2,58 km/s hızla Ay ile çarpışacak.

NE ZAMAN ÇARPACAK? İŞTE TAHMİN

Dünya'ya yakın nesneleri, asteroitleri, küçük gezegenleri ve kuyrukluyıldızları izlemek için bir yazılım yazan Bill Gray, Falcon 9 parçasının büyük olasılıkla 4 Mart 2022'de Ay'ın uzak tarafına çarpacağını söyledi.

Ne yazık ki, roket parçasının Ay'ın uzak tarafına çarpması beklendiği için çarpışmayı canlı olarak izlemek mümkün olmayacak gibi görünüyor.

