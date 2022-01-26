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  4. Şaka gibi ama gerçek! SpaceX'in roketi Ay'a çarpacak

Şaka gibi ama gerçek! SpaceX'in roketi Ay'a çarpacak

26.01.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar, Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait olan ve 2015 yılında fırlatılan bir Falcon 9 roketinin Ay'a çarpacağını söyledi. Tahminlere göre uzayda başıboş bir şekilde dolanan roket, Ay'ın uzak tarafına çarpacak. Peki Falcon 9 roketi Ay'a ne zaman çarpacak? İşte uzmanların tahmini...

Şaka gibi ama gerçek! SpaceX'in roketi Ay'a çarpacak

Elon Musk'ın uzay araştırmaları yapan şirketi SpaceX, bir uyduyu uzaya göndermek üzere Şubat 2015'te bir Falcon 9 roketini Florida'dan fırlatmıştı. Fakat roket, o zamandan beri kaotik bir yörüngeyi takip ediyor. Uzmanlara göre ise roket neredeyse yedi yılını uzayda kaybolmuş bir şekilde geçirdikten sonra Ay ile çarpışma rotasına girdi.

SPACEX'İN FALCON 9 ROKETİ AY İLE KESİŞME YOLUNDA

Guardian'ın haberine göre; Uzmanlar, yaklaşık dört metrik tonluk uzay çöpü oluşturan roketin Ay ile çarpışma rotasında olduğuna inanıyor. Uzmanların tahminlerine göre roket parçası, birkaç hafta içinde saniyede 2,58 km/s hızla Ay ile çarpışacak.

Falcon 9-1

NE ZAMAN ÇARPACAK? İŞTE TAHMİN

Dünya'ya yakın nesneleri, asteroitleri, küçük gezegenleri ve kuyrukluyıldızları izlemek için bir yazılım yazan Bill Gray, Falcon 9 parçasının büyük olasılıkla 4 Mart 2022'de Ay'ın uzak tarafına çarpacağını söyledi.

Ne yazık ki, roket parçasının Ay'ın uzak tarafına çarpması beklendiği için çarpışmayı canlı olarak izlemek mümkün olmayacak gibi görünüyor.

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