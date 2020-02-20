Şaka mı yoksa hata mı: Samsung telefonlarına hayli enteresan bir bildirim yolladı!

Samsung Mobil Cihazımı Bul uygulaması, tıpkı iOS tarafında yer alan iPhone'umu bul uygulaması gibi telefonunu kaybeden, çaldıran ya da nerede olduğunu bilmek isteyen Samsung kullanıcılarının sıklıkla kullandığı bir uygulama. Çoğu Samsung kullanıcısı da uygulamadan gelecek herhangi bir bildirim ile endişeye kapılabiliyor. Zira dediğimiz gibi bu uygulama cihazınızın zor durumda kalabileceği durumlarda akla geliyor. Fakat Samsung tarafından Mobil Cihazımı Bul uygulaması üzerinden gönderilen bir bildirim, kullanıcıların gereksiz yere telaşlanmasına sebebiyet verdi.

SAMSUNG'DAN ŞAŞIRTAN BİLDİRİM

Samsung, dünya çapında bulunan Galaxy Z Flip ve Galaxy S, Galaxy Note gibi Galaxy serisi akıllı telefonlarına aniden bir bildirim yolladı. Samsung'un yolladığı bildirimde sadece iki tane 1 rakamı yer alıyordu. Samsung'un neden ''1'' yazan bildirim yolladığını anlayamayanlar kullanıcılardan bazıları, söz konusu bildirimlerin üzerine tıkladı. Ancak bildirime tıklayınca da herhangi bir şey ile karşılaşmadılar. İşin şaşırtıcı kısmı burada da bitmedi.