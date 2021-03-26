'Sakallı kadın' tacizlere aldırmıyor! ''Doğallığa önem veren birini arıyorum''

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Klyde Warren, , Tinder'da 'iğrenç' olarak damgalanmasına rağmen sakalını asla tıraş etmiyor. Yıllarca taciz edilmesine rağmen sakalını tıraş etmeyi reddeden Klyde, sakallı bir kadın olarak hayata sarılıyor.

''DOĞALLIĞA ÖNEM VEREN BİRİNİ ARIYORUM''

Tinder'da kendisini bu şekilde kabul edebilecek birini bulmayı uman genç kadın, ''15 yaşından beri sakallarım çıkmaya başladı. Önceleri kesiyordum ancak vücudumu bu şekilde kucaklamayı öğrendim. Beni de bu şekilde sevebilecek, doğallığa önem veren bir erkek arkadaş arıyorum'' diyor.

Sakalının bakımının kolay olduğunu ve sadece ara sıra düzeltilmesi ve günde bir kez yıkanması gerektiğini söyleyen Warren, ''sakalımı sevdiğim gibi sevebileceğim birini mutlaka bulacağım'' diye ekliyor.





