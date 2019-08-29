HABER

Sakarya "2021 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olmaya aday

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:50 | Son Güncelleme

Sakarya "2021 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olmaya aday

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye olarak kentin "2021 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olması için başvuru yaptıklarını bildirdi.

Yüce, Ormanpark'ta düzenlenen Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) ağustos ayı yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Paris'teki toplantıda Sakarya'nın 2021 Türk Dünyası Tarih ve Diriliş Şehri ilan edildiğini söyledi.

Aynı yıl içerisinde Sakarya'da "Dünya Su Konseyi" toplantısını gerçekleştirmek istediklerini aktaran Yüce, "2021 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olmak için de başvuru yaptıklarını ifade etti.

Sakarya'nın Türk Dünyası ile kucaklaşması ve bağlarının kuvvetlenmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Yüce, "Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğimiz, koordinasyonu sağlayan önemli bir kurum olarak ön plana çıkıyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu birliğimizin Sakarya temsilciliğini açmış olacağız." dedi.

- "Sakarya Paris'te tanıtılacak"

Yüce, "2071 Kent Vizyonu" çerçevesinde şehrin gelecekteki imar planını aktaran uluslararası bir fikir yarışması düzenlemek için hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu yarışmaya Taşkent ve Semerkant üniversitelerinden de gerekli katılım alınacak. Yine Sakarya'dan bir heyetimiz karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için Özbekistan'a ziyarette bulunacak. Sakarya'mızın 2021 yılında üç önemli etkinliğe ev sahipliği yapması için çalışıyoruz. Şehrimiz mayıs ayında Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali ve Türk dili konuşan ülkeler resmi kuruluşlarının da yer aldığı UNESCO Genel Merkezi'ndeki toplantıda Sakarya 2021 Yılı Türk Dünyası Tarih ve Diriliş Şehri ilan edildi. İnşallah Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılına tekabül eden bir vakitte gerekli etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Bunun öncesinde Paris'te bir şehrengiz gerçekleştirerek Sakarya'yı tanıtacağız."

2021 yılında Dünya Su Konseyi'ni Sakarya'da toplamak istediklerine belirten Yüce, sempozyumlar ve etkinliklerle ilgili komitelerin dikkatini çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kısa süre önce Kırgızistan'ın Oş şehri ile "kardeş şehir protokolü" imzaladıklarını, bu süreçte birçok faaliyette bulunduklarını anlatan Yüce, şunları kaydetti:

"Oş aynı zamanda 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti. 2020 yılı için Özbekistan'ın Hiva şehri aday. 2021 yılında ise Sakarya'ya bu unvanı kazandırmak istiyoruz. 1-3 Ekim tarihleri arasında Oş'ta bir şehrengiz buluşması yapılacak. Burada sunmak üzere bir kitap hazırlıyoruz. Talebimiz üzerine kalemi son derece kuvvetli olan eski Karaman Belediyesi Başkanımız Kamil Uğurlu Bey şehrimizin tüm ilçelerini gezerek abide şahsiyetlerle buluştu. Oş'un ovalarını, çayırlarını, köylerini gezdi. Oradaki soydaşlarımızla hemhal oldu ve makaleler dizini hazırladı. İnşallah altı kuruluşun çatısı altında güzel bir eser hazırlamış olacağız."

Toplantıda, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarı Aziz Selahattinov, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Vekili ve TDMMB Genel Sekreteri Dr. İlyas Demirci, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, TDMMB yönetim kurulu üyeleri, Özbekistan Büyükelçiliği personeli ile büyükşehir belediyesi bürokratları yer aldı.

İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde esnaf daire başkanlığı kuruluyorDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde esnaf daire başkanlığı kuruluyor
Kadına şiddeti protesto ettilerKadına şiddeti protesto ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2021 Türk Dünyası Kültür Başkenti sakarya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce

En Çok Okunan Haberler

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Alevler hastanenin olduğu bölgeye ilerliyor

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak harekat! Öldürüldüler

TSK ve MİT'ten sınır ötesine harekat!

İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.