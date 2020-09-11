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Sakarya'da evlerinde karantinada olanlara kitap hediye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 22:04 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın maske takmayanlara uyguladığı 3 gün karantina ve 10 kitap okuma uygulaması kapsamında karantinadaki vatandaşları ziyaret eden polisler, kitap hediye etti.

Sakarya'da evlerinde karantinada olanlara kitap hediye edildi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın, maske takma kuralına riayet etmeyen vatandaşlara yazılan 900'er TL para cezasının yanı sıra 3 gün karantina ve en az 10 kitap okuma uygulaması kapsamında evde karantina altında tutulan vatandaşları polisler evlerinde ziyaret etti.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ederken, vatandaşlara okumaları için kitap hediye etti. Vali Kaldırım, bu anları sosyal medya hesabından, "Her koşulda kitap okumak ve bilinçli olmak kıymetlidir. Aldığımız karantina tedbirlerine uyup evlerinde kalan vatandaşlarımızı kitapla ödüllendiriyor, kitap okumalarını teşvik ediyor, kitaplarını evlerine ulaştırıyoruz. Lütfen tedbir ve kurallara titizlikle riayet edelim" notuyla paylaştı. (DHA)

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