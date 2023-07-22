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Sakarya'da kadın cinayeti! Tartıştığı sevgilisi Kader Akşan'ı silahla öldürdü

22.07.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da Kader Akşan tartıştığı sevgilisi tarafından tabanca ile göğsünden ve karnından vuruldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'da kadın cinayeti! Tartıştığı sevgilisi Kader Akşan'ı silahla öldürdü

Olay, saat 03.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Karaosman Mahallesi'nde meydana geldi. Kader Akşan, sevgilisi olan H.E.'nin evine gitti. Kader Akşan, H.E. ve arkadaşları olan M.A. isimli erkek evde bir süre vakit geçirdi. Bir süre sora H.E. ile Akşan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.E., Kader Akşan'ı tabancayla göğsünden ve karnından vurdu.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralanan Kader Akşan, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Akşan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kader Akşan’ın cansız bedeni, hastanenin otopsi merkezine götürüldü.

H.E. ve olay sırasında evde bulunan arkadaşları M.A. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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cinayet kadın cinayeti Sakarya

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