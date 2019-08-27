Sakarya'da kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar

Erenler Jandarma Komutanlığı narkotik timleri, yürütülen çalışma kapsamında Büyükesence Mahallesi'nde K.T'ye ait araziye N.Ç'nin kenevir ektiğini tespit etti.
TUZAKLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Savcılıktan alınan izin sonrası söz konusu alana operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kenevir ekili alana giriş patikası üzerinde iple tuzaklanmış atışa hazır vaziyette av tüfeği ve kurulu vaziyette kurt kapanı olduğunu fark etti. Tuzaklar ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.
SERBEST BIRAKILDI
Tuzakları kaldıran ekipler, 26 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.Ç. jandarmadaki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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