HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya'da silahlı saldırıda yaralanan şahıstan pes dedirten hareket

Sakarya'da silahlı saldırıda yaralanan şahıstan pes dedirten hareket

13.12.2020 02:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sakarya'da silahlı saldırıda yaralanan şahıstan pes dedirten hareket

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen silahlı saldırıda yaralanan ve hastaneye getirilirken poz verip gülümsediği esnada, “Çek çek, haberlere yolla” diyen yaralı şaşırttı.

Olay, gece saatlerinde Erenler Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen Y.U. isimli genç, henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli tarafından silahla vuruldu. Y.U., ayağından vurularak yaralanırken, şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Silah sesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı genç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç kadın erkek arkadaşı tarafından darp edildi, o anlar kameraya yansıdıGenç kadın erkek arkadaşı tarafından darp edildi, o anlar kameraya yansıdı

"ÇEK ÇEK, HABERLERE YOLLA"

Yaralı Y.U., sağlık ekiplerince hastaneye getirildiği esnada kendisini görüntüleyen gazeteciye poz verip daha sonrasında ise gülümseyip, “Çek çek, haberlere yolla” diyerek şaşırtırken, polis ekipleri ise olay ile ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Ağrı'da sobadan çıkan kıvılcımlar 83 yaşındaki yaşlı adamın evini küle çevirdiAğrı'da sobadan çıkan kıvılcımlar 83 yaşındaki yaşlı adamın evini küle çevirdi
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Aliyev'den Ermenistan'a sert tepki: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz

Aliyev'den Ermenistan'a sert tepki: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Diğer Haberler

Düzce'de uygulamadan kaçan araç drone takibi ile yakalandı

Ekiplerden kaçtı ama 'drone'dan kaçamadı

Ağrı'da sobadan çıkan kıvılcımlar 83 yaşındaki yaşlı adamın evini küle çevirdi

Ağrı'da sobadan çıkan kıvılcımlar 83 yaşındaki yaşlı adamın evini küle çevirdi

Bakan Soylu'dan TBMM Genel Kurulu'nda çok sert sözler: Teröristin destekçisine de terörist diyoruz

Bakan Soylu'dan TBMM Genel Kurulu'nda çok sert sözler

Bin 700 yıllık Kybele heykeli 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi

60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi

Diyarbakır'da silahlı kavga! Sokak boş kovanlarla doldu

Diyarbakır'da kanlı hesaplaşma! Sokak boş kovanlarla doldu

Bakan Soylu: Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki, 'ben ne diyeceğim' diyorum

Bakan Soylu: Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki, 'ben ne diyeceğim' diyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.