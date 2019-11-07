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Sakarya merkezli oto dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 11 zanlı adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 10:50 | Son Güncelleme

Sakarya merkezli oto dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 11 zanlı adliyeye sevk edildi

Sakarya merkezli 4 ilde araç alım satımında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, araç alım satımında dolandırıcılık yapılmasına yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken sağlık kontrolünden geçirilen 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca araç alım satımında dolandırıcılık yapılmasına yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Sakarya, Bolu, Kocaeli ve Bursa'da dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık sakarya

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