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  4. Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında göçük: 15 işçi yaralandı!

Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında göçük: 15 işçi yaralandı!

13.08.2024 23:38
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Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabriğin tavanında göçük meydana geldi. 15 işçi yaralandı. Sakarya Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında yapımı devam eden Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabrikte meydana geldi. 300 dönümlük alanda yapımı devam eden 1000 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi inşaat alanında işçilerin kaldığı 3 katlı prefabrik yapının tavanında göçük meydana geldi.

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İŞÇİLER ENKAZ ALTINDA KALDI

Enkaz altında kalan 15 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Olay sonrasında AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yapımı süren 1000 yataklı hastanenin inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı prefabrik binanın tavanındaki metal parçanın çökmesi sonucu 15 vatandaşımız hafif yaralanmış ve tedbir amaçlı hastaneye sevkleri yapılmıştır. Yaralılarımızdan 2 vatandaşımız hariç diğerlerinin tedavileri ayakta devam etmektedir."

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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hastane Göçük
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