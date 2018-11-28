Sakarya'da dolandırıcılık iddiası

Sakarya'da otomobil yedek parçası satma vaadiyle 22 ilde 29 kişiyi kapora alıp ürünü göndermeyerek dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internette çeşitli siteler üzerinden otomobil yedek parçası satma vaadiyle önce kapora alan, sonra da ürünü göndermeyerek 22 ilde 29 vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla aranan M.Ç'nin (39) yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin Karasu ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, M.Ç'yi gözaltına aldı.

M.Ç'nin evinde yapılan aramada, bankalara ait 7 bankamatik kartı, ruhsatsız tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

