Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgütün "emniyet ve askeri mahrem yapılanmaları"nda olduğu tespit edilenlerin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte düzenlenen operasyonda KHK ile ihraç edilen 2 komiser yardımcısı, 3 polis memuru, 1 muvazzaf üsteğmen ile "ByLock" kullandığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan üsteğmen, komiser yardımcısı ve 2 polis memuru tutuklandı, aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalananların da bulunduğu 3 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.
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