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Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 17:53 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün "emniyet ve askeri mahrem yapılanmaları"nda olduğu öne sürülenlerin de bulunduğu 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgütün "emniyet ve askeri mahrem yapılanmaları"nda olduğu tespit edilenlerin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte düzenlenen operasyonda KHK ile ihraç edilen 2 komiser yardımcısı, 3 polis memuru, 1 muvazzaf üsteğmen ile "ByLock" kullandığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan üsteğmen, komiser yardımcısı ve 2 polis memuru tutuklandı, aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalananların da bulunduğu 3 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

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FETÖ mahrem yapı PDY sakarya soruşturma

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