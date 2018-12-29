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Sakarya'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 23:48 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan mahkumiyeti bulunan kişi yakalandı

Sakarya'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan Y.N'nin kentte olduğunu belirledi.

Firari, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla Akyazı ilçesinde araçla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Emniyete götürülen Y.N, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
"PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" Akyazı sakarya

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