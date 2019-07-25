HABER

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 10:30 | Son Güncelleme

Akyazı, Geyve ve Erenler ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önüne geçmek için harekete geçen Akyazı Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, Şerefiye Mahallesi'nde, E.Y'ye ait eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, yaklaşık 24 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ve 114 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Geyve'nin Kızılkaya Mahallesi'nde, E.B'ye ait ev ve arazide arama yapan Geyve Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, 30 kök kenevir bitkisi ve 20 gram kubar esrar ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına E.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Erenler Sarıcalar Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda ise Erenler Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ile jandarma istihbarat ekipleri, ormanlık alanda hazine arazisi içerisinde üç ayrı bölgede kenevir ekimi yapan M.P, C.Z.O. ve C.G'yi suçüstü yakaladı.

Yapılan aramalarda ormanlık alanda hazine arazisine ekilmiş 202 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Z.O. savcılık ifadesinin ardından, diğer iki şüpheli de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!
Gelin- kaynana halı kursunda hem ücret alıyor hem de öğreniyor Gelin- kaynana halı kursunda hem ücret alıyor hem de öğreniyor 
Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemiBu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma operasyon tutuklama uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Adana'da kahveye silahlı saldırı! Yaralılar var

Adana'da kahveye silahlı saldırı! Yaralılar var

Şans Topu sonuçları 24 Temmuz: Büyük ikramiye talihlisi Antalya’dan

Büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Genç kadın ve annesini domuz bağı ile bağlayıp öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Genç kadın ve annesini bağlayıp... Flaş gelişme!

Sayısal Loto sonuçları 24 Temmuz: Büyük ikramiye Bursa’ya çıktı!

Büyük ikramiye bölünmedi

İstanbul'da metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da bu sabah!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.