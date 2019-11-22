Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

Tanık A.H.B. de ifadesinde iki sanığı tanıdığını söyledi.

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) yüksek lisans eğitimine başladığını anlatan E.G, "Okuldan öğrencim olan sanık E.Ş.D. ile karşılaştım, evinde kalabileceğimi söyledi. Bazen o evde kaldım. Soruşturma sırasında etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğimi belirterek karşılaştığım insanları, kod adlarını ve faaliyetleri anlattım. Beraatimi ve adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

E.G, soruşturma sırasındaki ifadesini tekrarlayarak, 2011-2016 yıllarında daha sonra FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir okulda öğretmenlik yaptığını belirtti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

SAÜ'de öğrenci olduğunu bildiren tanık A.H.B, "Geçen sene sınava hazırlık yapıyordum. Geçen sene sonbahar aylarında sanıklardan S.Ö'nün kız kardeşi olan arkadaşım D.Ö, 'M.K. seni sınava motive edebilir.' dedi. Fotoğrafımızın çekildiği evde çalışabileceğimizi söyledi. Arkadaşım D.Ö. ile eve gittim. Sanık M.K. haftalık program verdi. Çok fazla gitmedim. Evde başka bir faaliyet olmadı. Sanıklardan M.K'nin benim örgüte kazandırılmam konusunda bir tavsiyesi olmadı." beyanında bulundu.

Tanık A.T. de ifadesinde geçen sene 12'nci sınıf öğrencisiyken bir eve ders çalışmaya gittiğini dile getirerek, "Eve gittiğimde sanık M.K. oradaydı. Kendisiyle orada tanıştım. M.K'ye çözemediğimiz soruları soruyorduk. Bana kendisini M.K. olarak tanıttı. Örgütle olan bağlantısını görmedim, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari sanık hakkındaki yakalama kararının ve tutuklu üç sanığın mevcut halinin devamını talep etti.

Söz alan sanık avukatları da savcının tutukluluk halinin devamına ilişkin görüşüne katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini, adli kontrolün kaldırılmasını ve duruşmalardan vareste tutulmalarını istedi.