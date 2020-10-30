Şakayla doğrultulan av tüfeği ateş aldı, lise öğrencisi hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir lise öğrencisi, bağ evinde arkadaşının şakayla üzerine doğrulttuğu av tüfeğinin ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Üzümlü Çok Programlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ali Osman Kalay, oturmak ve eğlenmek amacıyla arkadaşları ile beraber yerleşim merkezi dışındaki Kamaşı mevkisindeki bağ evine gitti. Dedesi M.A.’nın evinde 3 arkadaşıyla birlikte oturup eğlenen torun R.T.Ç. (16) dedesine ait ruhsatlı av tüfeğini iddiaya göre, şaka yapmak maksadıyla arkadaşı Ali Osman Kalay’ın üzerine doğrulttu. Bu esnada silahın ateş alması sonucu lise öğrencisi Kalay, boğazından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaşanan olay sonrasında adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan muayene ve kontrolde Kalay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalay’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası R.T.Ç. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olaya tanık olan iki arkadaşı ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

