Sakın atmayın! Ayva çekirdeğinin cilt sorunlarına karşı binbir faydası

Ayva, hem meyve olarak hem de tatlı ve reçellerde tercih ediliyor. Seveni ve sevmeyeni çok net çizgilerle ayrılmış olan ayva meyvesi kış aylarında sıklıkla kullanılıyor. Ayva, zengin vitaminler ve mineraller içeriyor. Bu sebeple birçok hastalığa karşı koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Uzmanlar ayvanın sadece içerisinin değil kabuğunun ve çekirdeğini yemenin de faydalı olduğunu belirtiyorlar. Ayva çekirdeği cilt sorunlarını çözmek için oldukça etkili.

AYVANIN FAYDALARI

Kanserden korur

Bağırsak hastalıklarını önler

Eklem ağrılarına iyi gelir

Öksürüğü giderir

Kötü kolesterolden ve kalp hastalıklarından korur

Böbrek taşı oluşmasını engeller

AYVA ÇEKİRDEĞİNİN CİLDE FAYDALARI

Ayva çekirdeğinin etkisi olmadığı düşünülerek genellikle atılıyordu. Fakat ayva çekirdeğinin jelimsi yapımsı cilt problemlerine karşı savaşıyor. Ayca çekirdeği jeli cilt yaralarının, akne ve lekelerin tedavisinde yardımcı oluyor. Düzenli kullanımında siyah noktaların çıkmasını engelliyor. Sivilce oluşumunu engelliyor ve geçmiş sivilcelerin izlerini iyileştiriyor. İleri yaşlarda görülen kırışıkların görünümünü azaltıyor.

AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ MALZEMELERİ

1 ayvanın çekirdekleri

Yarım çay bardağı su (Gül suyu da kullanabilirsiniz)

TARİFİ

Temiz bir cam kaba yarım çay bardağı suyu koyun. Suya 1 ayvanın çekirdeklerini ekleyin. Kabın kapağını kapatın. Karışımı 24 saat bekletin. 24 saatin sonunda karışım jelimsi yapıya ulaşacaktır.

NASIL KULLANILIR?

Ayva çekirdeği jelini her gün temiz cildinize uygulayabilirsiniz. İsterseniz makyaj temizleme pamuklarıyla uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanımda cilt sorunlarınızın azaldığını göreceksiniz.



