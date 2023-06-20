Sakın bu şekilde kullanmayın! Yaşlanmanıza neden olarak kırışıklıkları artırıyor

Güneş kreminin sadece yaz aylarında değil her mevsim uygulanması gerekiyor. Güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruma sağlayan güneş kremi cilt sağlığının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Ancak güneş kremini sürerken de bazı adımlara dikkat etmek gerekiyor. İşte yanlış güneş kremi kullanımı...

TÜM YIL BOYUNCA GÜNEŞ KREMİ KULLANMAMAK

Güneşin yokluğunda, UVA ışığı hala mevcuttur. Bu yüzden dışarısı gri ve bulutlu olsa da SPF'yi uygulamayı atlamayın. Uzmanlar, “UVA ışınları, Dünya'ya ulaşan güneş ışınlarının yüzde 95'ini oluşturuyor ve ince çizgiler, kırışıklıklar ve pigmentasyon dahil olmak üzere yaşlanma belirtilerinden sorumlu” dedi. Bu nedenle, yılın her günü, dışarıda hava nasıl olursa olsun, yüzünüze ve vücudunuza SPF sürün.

YANLIŞ FAKTÖR KULLANMAK VE GÜNEŞ KREMİNİ YENİLEMEMEK

Bir güneş kremi şişesinin üzerindeki sayı, tipik olarak cildin UV ışınlarına maruz kaldığında yanmasının ne kadar sürdüğünü ifade eder. Elbette bu, ciltten cilde farklılık gösterecektir. Uzmanlar genellikle 30 dakika dışarıda kaldıktan sonra yanarsanız , SPF 30 güneş kremi kullanmanızı önerir.

Ancak günün saati, yanlış uygulama ve terleme, yüzme gibi yaşam tarzı faktörleri koruma süresini azaltır. Bu nedenle güneş kreminin güneş altındayken iki saatte bir tekrar uygulanması tavsiye edilir.

BRONZLAŞMAK İÇİN GÜNEŞ KREMİ KULLANMAMAK

Güzellik markası, "Hiçbir güneş kremi UV ışınlarını engellemede yüzde 100 etkili değildir, bu nedenle yüksek bir SPF giydiğinizde bile bronzlaşabilirsiniz" dedi.

Bununla birlikte SPF, yanmadan önce güneşte geçirebileceğiniz süreyi uzatır ve bronzlaşma da cildin UV ışınlarına maruz kalmaya karşı doğal tepkisidir.





