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  4. Sakinliği 'pes' dedirtti! Kapıdan içeri girdi, kimse fark etmedi

Sakinliği 'pes' dedirtti! Kapıdan içeri girdi, kimse fark etmedi

05.01.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir villaya kimseyi umursamadan sakince giren hırsız, bahçedeki bisikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık olayı dün saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilbayır Mahallesi 4846 sokak üzerinde, Bayram Demir'e ait villada meydana geldi. Villanın önüne gelen kimliği belirsiz kişi, bir süre villa önünde dolanarak çevreyi kontrol etti. Bu esnada bahçede bulunan bisikleti gören kişi, villanın çevre duvarındaki çitlerin üzerinden atlayarak bahçeye girdi. Önce villanın bahçe kapısını açan şüpheli, daha sonra bisikletle bahçeden çıkıp uzaklaştı. Hırsızlık anı, villadaki güvenlik kameralarına yansırken şüphelinin soğukkanlı tavırları ise dikkat çekti.

EŞKALİ TESPİT EDİLDİ

Villa sahibi Bayram Demir'in şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görüntülerden eşkalini tespit ettiği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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antalya
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