HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. "Şakir'i neden götürdüler ki? Ben onu çok sevdim" Günlerdir evlere giriyordu! Maymun giderken gözyaşlarını tutamadı

"Şakir'i neden götürdüler ki? Ben onu çok sevdim" Günlerdir evlere giriyordu! Maymun giderken gözyaşlarını tutamadı

27.07.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, 5 gündür evlere giren makak maymunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalandı. Mahallede yaşayan Sümeyye Güleç (10), maymunun gidişi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük kız, “İsmini 'Şakir' koymuştum. Şakir'i neden götürdüler ki? Ben onu çok sevdim" diyerek ağladı.

"Şakir'i neden götürdüler ki? Ben onu çok sevdim" Günlerdir evlere giriyordu! Maymun giderken gözyaşlarını tutamadı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayanlar, 5 gündür evlerine giren ve meyve vererek besledikleri maymunu yakalayamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye sevk edilen, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü, itfaiye, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, ev ev dolaşarak maymunu aradı. Yeri belirlenen maymun yakalanarak, Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

2e38865f0224fc1f1bcd90cff2fa356d

"EKİPLER KOMŞULARIN EVİNE BAKIYORDU, BENİM EVİMDEN ÇIKTI"

Maymunun yakalandığı evin sahibi Basri Güleç, "Ben bir gün önce işe giderken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sokakta dolanıyorlardı. Komşuların evlerine baktılar. Benim de akşam haberim oldu. Ailem eve çıkıp baktıklarında gördüler. Oğlum video attı bana. Evde herhangi bir zarar yok da mutfak dolaplarını batırmış hep. Zararlı mıdır, hastalıklı mıdır? İlaçlanması gerekiyor. İçeride görünce korkmadım. Hayvanseverim ben. Evde meyve de verdik" dedi.

9de710653e8bc8357b47d8ca85ed4161

‘ŞAKİR’ GİDERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Basri Güleç'in kızı Sümeyye Güleç, maymunun yakalanarak götürülmesi üzerine gözyaşlarını tutamadı.

010ded9caddeadb5518f300d5b9f63ed

"ŞAKİR'İ NEDEN GÖTÜRDÜLER Kİ?"

Maymuna 'Şakir' ismini veren küçük kız, "İsmini 'Şakir' koymuştum. Ben onu besledim. Şakir'i neden götürdüler ki ? Ben onu çok sevdim" dedi.

30b434190e8e16d3a0c518f9a4c8aed0

Yetkililer, satışı ve sahiplenilmesi yasak olan maymunun, nereden geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)

31a529cae4705e073ac567ab2b2533c6

Kimliği şaşırttı! Çatıda çıplak güneşlenmişti Kimliği şaşırttı! Çatıda çıplak güneşlenmişti

59da1ecafb1d3f07510bf380a3277945

b01fe3b115575aa219e92913ee1fdd27

bb94a636aa117a1bfa41069ba5d67e88

bc6ed3da2eda678621c1bb19c39b0ec7

fac3686025e6659784f88c8bcdaf5ed2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB duyurdu! Başvuru tarihleri belli olduMEB duyurdu! Başvuru tarihleri belli oldu
İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Kabuklarını sakın çöpe atmayınİbn-i Sina yıllar önce önerdi! Kabuklarını sakın çöpe atmayın
Bir numaralı besini açıkladı! C vitamini deposu, protein bombasıBir numaralı besini açıkladı! C vitamini deposu, protein bombası
Anahtar Kelimeler:
Bursa maymun

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Çalışıyormuş gibi davrandı niyeti farklı çıktı! Üstsüz pozlar çekilince...

Çalışıyormuş gibi davrandı niyeti farklı çıktı! Üstsüz pozlar çekilince...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.