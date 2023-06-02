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  4. Sakız Adası'nın kuzeybatısında gemi kazası! Ekipler bölgeye sevk edildi

Sakız Adası'nın kuzeybatısında gemi kazası! Ekipler bölgeye sevk edildi

02.06.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakız Adası'nın kuzeybatısında gemi kazası yaşandı. İçinde 13 Türk personeli bulunan ANT isimli gemi ile Singapur bayraklı POTENTIA isimli gemi çatıştı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait deniz kurtarma unsurları bölgeye yönlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sakız Adası'nın kuzeybatısında gemi kazası! Ekipler bölgeye sevk edildi

Sakız Adası'nın 9 mil kuzeybatısında 13 Türk personeli bulunan yüksüz ANT isimli gemi ile Singapur bayraklı POTENTIA isimli gemi çatıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Sakız Adası'nın 9 mil kuzeybatısında Vanuatu bayraklı Türk sahipli ve 13 Türk personeli bulunan yüksüz ANT isimli gemi ile Singapur bayraklı POTENTIA isimli geminin çatıştığı, ANT isimli geminin 1 No'lu ambarından su aldığı belirtilen paylaşımda, "Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde, bölgedeki ticari gemiler olay yerine yönlendirilmiş olup gemilerin bulunduğu bölgeye varmışlardır. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait deniz kurtarma unsurları da bölgeye yönlendirilmiştir. Olay AAKKM tarafından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi. (AA)

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Sakız Adası gemi

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