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Salça kazanına düşen çocuk, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 19:44 | Son Güncelleme

Balıkesir’de kaynayan salça kazanının içine düşerek yanan 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde oyun oynarken kaynayan salça kazanının içine düşerek yanan 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki evinin merdivenlerinde oynayan 2 yaşındaki E.A, dengesini kaybedip yuvarlanarak merdivenlerin bitimindeki kaynayan salça kazanının içine düştü.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kız çocuğunu Burhaniye Devlet Hastanesine götürdü.

Vücudunun büyük bir bölümünde birinci derece yanıklar oluşan E.A'nın yanık merkezi olan bir hastanede tedavisinin devam etmesi için başhekimlik tarafından 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezine sevk talebinde bulunuldu.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde yer bulunması üzerine Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi.

E.A, Balıkesir Koca Seyit Havalananına gönderilen tam donanımlı ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ambulans Balıkesir Burhaniye Çocuk helikopter

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