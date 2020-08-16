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Salda Gölü’nde kil havuzlarına giriş yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 13:11 | Son Güncelleme

Burdur’un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla ’’Türkiye’nin Maldivleri’’ olarak ünlenen Salda Gölü’ne gelen günübirlik ziyaretçiler, göl kıyısında cilde iyi geldiğini düşünerek derin kil havuzları oluşturdu. Durumun fark edilmesinin ardından kil havuzlarına girişler yasaklandı.

Yaz sezonu boyunca yoğun ziyaretçilerin ilgi odağı olan Salda gölüne her geçen gün ilgi artarak devam ediyor.

Salda Gölü kıyısında yer alan beyaz çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine ’Beyaz adalar’ bölümündeki sahilde derin çukurlar oluşmaya başladı.

Ziyaretçilerin oluşturduğu çukurların etrafı çevrilerek kapatıldı. Salda Gölünde sürekli görev başında ilan Yeşilova İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, şezlong, şemsiye ve kamp sandalye ve buna benzer malzemelerin kullanılması, çadır kurulmaması, ateş yakılmaması, şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin kullanılmaması, kıyıda çukur oluşturulmaması, çamur banyosu yapılmaması, gölün içinden ve kıyıdan kum ve çamur alınmaması ve sigara içilmesinin yasak olduğu yönünde uyarıda bulunuyor.

Adana’dan Salda’yı görmeye gelen Batur ailesi “Salda’yı bizzat görmeye geldik. Gelip görünecek yer. Suyu çok temiz herkesi tavsiye ederiz” diye konuştu.

(İHA)

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