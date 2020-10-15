Salda Gölü'ne 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu

Burdur Valisi Ali Arslantaş yaptığı yazılı açıklamada, Burdur'un tüm kesimlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Salda Gölü'nü gelecek kuşaklara koruma kullanma dengesi içinde bırakabilmek için yapılması gerekenlere dair fikirleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla paylaştıklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un görüşleri dikkatle dinlediğini aktaran Vali Arslantaş, Bakan Kurum'un Çevre ve Tabiat Varlıkları Kuruluna bir çalışma yapma talimatı verdiğini kaydetti.

BUGÜNDEN İTİBAREN GİRİLEMEYECEK

Arslantaş, bilimsel ve saha çalışmaları sonucunda hazırladıkları rapor doğrultusunda bakanlık ve valiliğin 15 Ekim itibarıyla gölün "Beyaz Adalar" diye adlandırılan kısmında göle girilemeyeceği, yüzülemeyeceği ve buranın plaj olarak kullanılmayacağı kararı aldığı hatırlattı.

Salda Gölü'ndeki güncel stromatolit oluşumlarının dünyada az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönüyle ekolojik benzersizliğe sahip olduğunu dile getiren Arslantaş, "Bu özellik Salda Gölü'nün mutlaka ve çok titiz korunmasını zorunlu kılmaktadır." ifadesini kullandı.