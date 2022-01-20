Saldıran Pitbull'dan kurtulmak için otomobilin üzerine çıktı!

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından sokağa terkedilen Pitbull cinsi köpek, yoldan geçen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Özellikle yoldan geçen motosiklet sürücülerine saldırmaya çalışan Pitbull, dakikalarca sokak ortasında başıboş dolaştı.

PITBULL'DAN KAÇAN KİŞİ ARABANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Evine girmek isteyen bir motosiklet sürücüsüne saldıran köpek, vatandaşın dakikalarca peşini bırakmadı. Korkusundan bir arabanın üstüne çıkan adam, uzun bir süre aşağı inemedi. Köpeğin uzaklaşmasını fırsat bilen vatandaş koşarak evine girerken, başıboş köpek sokaklarda dolaşmaya devam etti. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

