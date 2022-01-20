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Saldıran Pitbull'dan kurtulmak için otomobilin üzerine çıktı!

20.01.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da sahipsiz pitbull cinsi köpek, vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına sebep oldu. Bir vatandaşı dakikalarca kovalayan köpekten kaçan adam ise, çareyi arabanın üzerine çıkmakta buldu. Canını zor kurtaran şahıs bölge sakinleri tarafından kayda alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından sokağa terkedilen Pitbull cinsi köpek, yoldan geçen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Özellikle yoldan geçen motosiklet sürücülerine saldırmaya çalışan Pitbull, dakikalarca sokak ortasında başıboş dolaştı.

PITBULL'DAN KAÇAN KİŞİ ARABANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Evine girmek isteyen bir motosiklet sürücüsüne saldıran köpek, vatandaşın dakikalarca peşini bırakmadı. Korkusundan bir arabanın üstüne çıkan adam, uzun bir süre aşağı inemedi. Köpeğin uzaklaşmasını fırsat bilen vatandaş koşarak evine girerken, başıboş köpek sokaklarda dolaşmaya devam etti. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar
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