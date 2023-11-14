HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Saldırı girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

14.11.2023 15:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırı girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. (DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Profesörü dana dili ile tehdit etmişti! Kazada hayatını kaybettiProfesörü dana dili ile tehdit etmişti! Kazada hayatını kaybetti
Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama geldiBingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
Anahtar Kelimeler:
terörist
En Çok Okunan Haberler
Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

2+1 dairede yaşıyor! Mütevazı hayatı şaşırttı

2+1 dairede yaşıyor! Mütevazı hayatı şaşırttı

İsrail askerleri bir aileyi canlı kalkan yaptı!

İsrail askerleri bir aileyi canlı kalkan yaptı!

13 yıl sonra ilk! Gündem yaratacak 'baba evi' çağrısı: Sizi bekliyor

13 yıl sonra ilk! Gündem yaratacak 'baba evi' çağrısı: Sizi bekliyor

Başından kalkamadı! Altına tuvaletini yaptı

Başından kalkamadı! Altına tuvaletini yaptı

Kar yağışı için tarih belli oldu: ‘Muhakkak yağacak ama...’

Kar yağışı için tarih belli oldu: ‘Muhakkak yağacak ama...’

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.