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  4. Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

30.07.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi" denildi. (İHA)

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Milli Savunma Bakanlığı
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