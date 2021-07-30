Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "F\u0131rat Kalkan\u0131 b\u00f6lgesine sald\u0131r\u0131 haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda oldu\u011fu tespit edilen 2 PKK\/YPG\u2019li ter\u00f6rist, Kahraman Komandolar\u0131m\u0131z\u0131n ba\u015far\u0131l\u0131 operasyonuyla etkisiz h\u00e2le getirildi" denildi. (\u0130HA)\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\n\n\n Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcnden ka\u00e7an ter\u00f6rist itiraf etti: Hamile kalan kad\u0131n ter\u00f6ristler...\n
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