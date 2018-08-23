Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda vatandaşlara yönelik saldırı hazırlığındaki biri kadın iki PKK'lı teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İlçenin Tırşin Yaylası bölgesinde bir grup bölücü örgüt mensubunun saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik 22-23 Ağustos'ta 'Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Tarlacı' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensubu biri kadın iki terörist, iki kalaşnikof marka tüfek, 4 yabancı menşeli el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerin barındıkları yerde ise çok miktarda örgütsel doküman ve malzeme ele geçirildi."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.

