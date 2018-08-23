HABER

Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 11:31 | Son Güncelleme

Van'ın Gürpınar ilçesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi - Operasyonda çok miktarda malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda vatandaşlara yönelik saldırı hazırlığındaki biri kadın iki PKK'lı teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İlçenin Tırşin Yaylası bölgesinde bir grup bölücü örgüt mensubunun saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik 22-23 Ağustos'ta 'Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Tarlacı' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensubu biri kadın iki terörist, iki kalaşnikof marka tüfek, 4 yabancı menşeli el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerin barındıkları yerde ise çok miktarda örgütsel doküman ve malzeme ele geçirildi."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.

PARTNERCinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıya dikkat!Cinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıya dikkat!
Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı! Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!
Şırnak'ta üs bölgesinde nöbetteki askere bayramda anne- baba sürpriziŞırnak'ta üs bölgesinde nöbetteki askere bayramda anne- baba sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürpınar operasyon terör Van

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.