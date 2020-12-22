Artan kurt saldırıları sonrası kaymakamlık kangal köpeği dağıttı

Lalapaşa’nın ilçe merkezi ve köylerinde son dönemde kurtların küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürülerine saldırması sonucu onlarca hayvan telef oldu.

Her geçen gün artan kurt saldırıları vatandaşları tedirgin ederken, Lalapaşa Kaymakamlığı kurt saldırılarını önlemek amacıyla sürü sahiplerine safkan kangal köpek dağıtma kararı aldı.

SÜRÜ SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Lalapaşa Kaymakamlığı ve Sivas Kangal Kaymakamlığı koordinesinde Lalapaşa Ziraat Odası Başkanlığının teşviki ile alınan 5 çift safkan Kangal ırkı köpekler, Lalapaşa Ziraat Odası Başkanlığınca kura usulü ile sürü sahiplerine teslim edildi.

Lalapaşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, safkan kangal köpeği dağıtmalarının amaçlarından birinin de ekim sezonu sonrasında ayçiçeği ve diğer tarım alanlarında maruz kalınan yaban domuzu zararını önlemek ve gelecek yıllarda bölgede safkan ırk köpek sayısını çoğaltarak, üreticilere dağıtmak olduğu belirtildi.

(İHA)

