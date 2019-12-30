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  4. Saldırının ardından Irak meclisinde flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

Saldırının ardından Irak meclisinde flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 04:15 | Son Güncelleme

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğinde ve meclisteki 2'nci parti konumundaki Fetih Koalisyonu, ABD'nin saldırısını kınadı. Şii Fetih Koalisyonu, meclise Amerikalı güçlerin ülkeden çıkarılması için acil toplantı çağrısı yaptı.

Saldırının ardından Irak meclisinde flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

Fetih Koalisyonundan yapılan açıklamada, meclisteki tüm siyasi partilere ABD dahil olmak üzere Irak topraklarındaki tüm yabancı güçlerin çıkarılması için acil bir şekilde karar alınması çağrısında bulunuldu.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada böylesi saldırıların istikrar, güvenlik ve ikili ilişkilere zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Irak'ın bölgesel ve uluslararası çekişmelerin üssüne dönüşmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

DİĞER Şİİ PARTİ VE GRUPLAR DA TEPKİ VERMİŞTİ

Irak meclisinde en büyük parti konumundaki Sairun Koalisyonu lideri Mukteda es-Sadr'ın Askeri Yardımcısı Kazım İsavi, saldırının Irak'ın egemenliğine ve Haşdi Şabi'ye karşı yapıldığını belirtmişti.

Saldırıya maruz kalan ve bir komutanını kaybeden Ketaib-i Hizbullah da açıklamasında, saldırının ülke egemenliğini ihlal ettiği belirterek ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını istemişti.

Mecliste 15 milletvekili bulunan ve Haşdi Şabi'ye bağlı diğer milis gücü Asayib Ehlilhak da ABD askerlerinin Irak'tan gönderilmesi için meclise yasa çıkarması çağrısı yapmıştı.

SUNNİ VE KÜRT PARTİLERDEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Irak meclisinde Sünniler ve Kürt partilerden ABD'nin Haşdi Şabi'nin üslerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

SALDIRIDA 25 KİŞİ ÖLDÜ 51 KİŞİ YARALANDI

Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi yaptığı yazılı açıklamada, Enbar'daki askeri üslerine ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında 25 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını belirtti.

Rubayavi, ağır yaralıların olduğunu, ölü sayısının artma ihtimalinin bulunduğunu vurguladı.

Irak Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Ketaib Hizbullah'ın Enbar'daki el-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevkisine ABD tarafından üç hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin Ketaib Hizbullah'ın 3'ü Irak'ta 2'si Suriye'de olmak üzere 5 askeri üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, hava saldırısını "egemenlik ihlali" şeklinde nitelendirmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Fetih Koalisyonu ırak Nasır Koalisyonu

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