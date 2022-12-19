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Saldırıp ağır yaraladığı Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'tan şikayetçi oldu: Elim yüzüne geldi

19.12.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık geçtiğimiz günlerde, Ankara'da sahne aldıkları bir eğlence mekanının önünde saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan 38 yaşındaki müzisyenin tedavisi devam ederken, tutuklanan saldırgan Bilge Kaan K.'nın ise ifadesi ortaya çıktı. Darbettiği Dudarık'tan şikayetçi de olan şüpheli ifadesinde, "Yaralama ve vurma gibi bir niyetim yoktu. Elindeki telefonu almaya çalışırken elim yüzüne geldi. Düşerken de küfür etmeye devam edince bir iki tane yumruk savurdu" dedi.

Rock müzik grubu Piiz, 14 Aralık'ta Ankara’nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından saldırıya uğrayan grubun davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi Bilge Kaan K. ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"ERKEKSEN DIŞARI GEL"

Bilge Kaan K'nin emniyet ve sorgu hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı. Arkadaşı Erdinç Ö, Dilara Ü. ve Ayşegül A. ile 15 Aralık'ta Tunus Caddesi'ndeki eğlence yerine gittiklerini, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı Erdinç Ö'nün ayağına basıldığını ifade etti. Bunun üzerine müştekilerle aralarında arbede olduğunu savunan şüpheli, akabinde müşteki Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldıklarını öne sürdü.

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Kendilerine sözlü ve fiziksel tacizde bulunulduğunu iddia eden şüpheli, şunları söyledi:
"Arkadaşlarımın yanında bulunduğum esnada şahıslar bana, 'Erkeksen dışarı gel lan' şeklinde hakaretlerde bulundular. Ben de alkolün etkisiyle sinirlerime hakim olamadım ve Oğuzhan'a yumruk savurdum. Dışarı çıktımızda Mehmet Dudarık telefon ile görüşüyordu. Karşısındaki şahsa 'Çabuk gelin, şunlar kim olduğumuzu öğrensinler' şeklinde söylemlerde bulunduğunu duydum. Ani bir kızgınlık ve Mehmet isimli şahsın beni tahrik etmesi sonucu şahsa yumruk savurdum. Mehmet isimli şahıs hemen kendini yere attı ve yerde bulunduğu esnada ağır hakaretler etmeye devam etti. Mehmet isimli şahıs yerde bulunduğu esnada sakin olması gerektiğini söyleyerek hırpaladım."

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Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavganın yatıştığını anlatan şüpheli Bilge Kaan K, olayın daha büyümemesi için arkadaşlarıyla eğlence merkezinin bulunduğu yerden ayrıldıklarını söyledi.

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Pişman olduğunu söyleyen şüpheli, "Asla kasti olarak yaralama ve vurma gibi bir niyetim yoktur. Her ne kadar olay karşı tarafın kışkırtması neticesinde meydana gelmişe de yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım. Konu ile ilgili Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'tan davacı ve şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

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"ELİM GELDİ"

Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise eğlence mekanına girdiğinde arkadaşlarının müştekilerle tartıştığını gördüğünü aktardı.

Müzisyen Mehmet Dudarık'tan iyi haber! Müzisyen Mehmet Dudarık'tan iyi haber!

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Olayın aslını öğrenmek için yanlarında gittiğinde müştekilerin kendisine küfrettiğini öne süren Bilge Kaan K, "Dışarıda müştekilerden biri telefonla görüşüp 'Çabuk gelin' şeklinde konuşmaya devam edince ben de elindeki telefonu almaya çalışırken elim yüzüne geldi. Düşerken de küfür etmeye devam edince bir iki tane yumruk savurdum." dedi. (AA)

Müzisyen Mehmet Dudarık'tan iyi haber! Müzisyen Mehmet Dudarık'tan iyi haber!

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Müzisyen Ankara saldırı

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