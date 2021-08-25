HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Salgın hastalıklar artınca Kastamonu'da denize girmek yasaklandı

Salgın hastalıklar artınca Kastamonu'da denize girmek yasaklandı

25.08.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetlerinin artması artması üzerine denize girmek yasaklandı.

Salgın hastalıklar artınca Kastamonu'da denize girmek yasaklandı

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu’nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü, onlarca araçta sel sularıyla birlikte denize Ezine Çayı üzerinden denize sürüklendi.
Sel afetinin yaşandığı Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde altyapı ve üstyapı büyük oranda hasar gördü.

ŞİKAYETLER ARTINCA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Son günlerde karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetlerinin artması üzerine Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgın hastalıklarının önüne geçilebilmesi için denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca, “11 Ağustos’ta ilçede yaşanan sel ve heyelan felaketinden dolayı meydana gelebilecek salgın hastalıklarının önüne geçebilmek için ilçemiz sınırları içerisinde 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren vatandaşların denize girmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

Screenshot_1

82 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 16 KİŞİ ARANIYOR

Yaşanan sel nedeniyle şu ana kadar 82 kişinin hayatını kaybettiği afette halen kayıp olduğu değerlendirilen 16 kişinin aranması devam ediyor. Sel afetinin yaşandığı bölgede denizin karaya yakın bölümlerinin ise çamur içerisinde olduğu ve renginin değiştiği görüldü.

Screenshot_3

Kastamonu'daki sel felaketinde dehşete düşüren görüntüler! Kastamonu'daki sel felaketinde dehşete düşüren görüntüler! "Gözden kayboldu"

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Hayatından endişe ediyoruz!" 14 yaşındaki kızdan 22 gündür haber yok"Hayatından endişe ediyoruz!" 14 yaşındaki kızdan 22 gündür haber yok
PARTNERBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevapBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevap
Ormanı yaktığını belirten kişiyi ihbar etmişti! Detayları anlattıOrmanı yaktığını belirten kişiyi ihbar etmişti! Detayları anlattı
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ocakta ısıttığı suyu sokak köpeğinin üzerine döktü

Ocakta ısıttığı suyu sokak köpeğinin üzerine döktü

Taliban'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Taliban'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

3.5 milyon kişi başvuru yaptı! Son hafta

3.5 milyon kişi başvuru yaptı! Son hafta

"Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

"Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Partili vekilden açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Partili vekilden açıklama

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

'Anadolu! operasyonunda yeni gelişme!

'Anadolu! operasyonunda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.