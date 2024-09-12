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  4. Salim Güran'ın, olay günü 5 kez görüştüğü kuzeni Güran'ın sildiği mesajları paylaştı: 16.43'ten sonra 5 kez aramış

Salim Güran'ın, olay günü 5 kez görüştüğü kuzeni Güran'ın sildiği mesajları paylaştı: 16.43'ten sonra 5 kez aramış

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.09.2024 14:40
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Narin'in ölümündeki 1 numaralı şüpheli amca Salim Güran'ın olay günü bir kuzenini 5 kez aradığı ortaya çıktı. Kuzeni aramaların içeriğini paylaşırken Salim Güran için, "Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim." ifadelerini kullandı. Amcanın o güne dair mesajları sildiği bilinirken kuzeni Salim Güran'ın kendiyle yaptığı görüşmeleri paylaştı. Ekipler, amcanın hedef şaşırtmak için bu görüşmeyi yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Salim Güran'ın, olay günü 5 kez görüştüğü kuzeni Güran'ın sildiği mesajları paylaştı: 16.43'ten sonra 5 kez aramış

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin’in (8) tutuklu amcası Salim Güran'ın, yeğeninin kaybolduğu 21 Ağustos’ta saat 16.43’ten sonra 5 kez aradığı Antalya'da tatil yapan kuzeni Mehmet Şerif Güran (44), "Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu" dedi.

O GÜN 5 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın olay günü telefonla 5 kez görüştüğü kişiye DHA ulaştı. Amca Salim Güran'ın, en son 15.15’te okulun güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Narin’in ortadan kaybolduktan sonra Antalya'daki bir cep telefonunu aradığı, 16.43 ile 17.59 saatleri arasında 1 saat 16 dakika içinde 5 kez görüştüğü saptandı.

OTELDE TATİLDEYMİŞ

HTS kayıtlarının incelenmesinde toplam 352 saniye konuşma yapıldığı görüldü. Jandarma, Salim Güran'ın aradığı kişinin, Diyarbakır'da yaşayan amcasının oğlu Mehmet Şerif Güran olduğunu, 21 Ağustos günü Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi’ndeki bir otelde ailesiyle tatil yaptığını belirledi.

"SESİ ÇOK RAHATTI"

Diyarbakır'da çiftçilikle uğraşan Mehmet Şerif Güran, "Antalya-Kemer'de ailemle tatil yapıyordum. İlk aramayı saat 16.43'te yaptı. Köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55'te tarladan fotoğraf atıp 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu. Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu. Farklı bir şey de söylemedi. Hatta tatilde olduğum için 'Tatil nasıl gidiyor?' diye de takıldı" ifadelerini kullandı.

"BEKLEMEZDİM DESEM KORUMUŞUM GİBİ OLUYOR"

Salim Güran'ın olay günü yolladığı fotoğrafları emniyet birimlerine teslim ettiğini söyleyen Mehmet Şerif Güran, ceset bulunduktan sonra da Diyarbakır'a döndüğünü belirtti. Güran, "Böyle bir şey yapmasını beklemezdim, desem onu korumuş gibi oluyor. Köydeki herkese bu tutum yüklendi. Gerçeği yargı ortaya çıkaracak" dedi.

HEDEF Mİ ŞAŞIRTTI?

Soruşturma birimlerinin, amcanın hedef şaşırtmak için kuzeniyle irtibata geçtiği üzerinde durduğu bildirildi.

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kuzen mesaj Narin Güran Salim Güran
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